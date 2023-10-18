Наприкінці першого тайму сталось одразу дві негативні події для бразильської збірної. Спершу форвард Уругваю Дарвін Нуньєс відкрив рахунок у матчі, а вже у компенсований до тайму час травмувався один із лідерів гостей Неймар, пише 24 Канал.

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Нова травма Неймара за останні місяці

31-річний лівий вінгер Аль-Хіляль пошкодив ліву ногу у боротьбі з Ніколасом Де Ла Крузом. Неймар скорчившись від болю впав на газон. Футболіст просто не стримав сліз від болю. Медики збірної, які прибігли до постраждалої зірки, показали жестом у бік лави запасних Бразилії, що Неймар не зможе продовжити гру.

Футболіст покинув межі поля лише на ношах.

Відео, як Неймар отримав травму

Замість травмованого Неймара на полі з'явився нападник Рішарлісон.

Вже без зіркового футболіста Бразилія пропустила вдруге. Перевагу господарів подвоїв Де Ла Круз, який якраз і "зламав" Неймара. Цей гравець став одним із героїв у складі Уругваю.

Поєдинок закінчився перемогою уругвайців 2:0.

Після матчу в інфопросторі з'явилось відео моменту, коли Неймар покидав територію стадіону. Робив він це за допомогою милиць, а на його лівій нозі був одягнений великий ортез.

Важливо! Ортез – це медичний пристрій, який використовують для стабілізації та нерухомості уражених ділянок тіла, зв'язок під час травм, відновлення після ушкодження та у післяопераційний період.

При цьому Неймар не відмовив юному уболівальнику збірної Бразилії у фото та посміхався. Футболіст перекинувся декількома словами із дитиною та попрямував із підтрибунного приміщення. Зірковий вінгер дуже повільно пересувався на милицях та не дав жодних коментарів пресі, яка була у приміщенні.

Неймару одягнули ортез: дивіться відео

Відзначимо, що бразильця почали переслідувати травми. Лише місяць тому 31-річний гравець був у лазареті Аль-Хіляль. Зірка саудівського клубу відчував дискомфорт у м'язах.

Нагадаємо, що у середині серпня 2023 року Неймар перейшов із французького ПСЖ в Аль-Хіляль та нещодавно вдруге став батьком.

Футболіст групи атаки підписав контракт до кінця червня 2025 року. Однак в опції угоди ще є можливість продовження співпраці ще на сезон.

У поточному сезоні-2023/2024 бразилець провів 5 матчів, у яких забив гол та віддав 3 асисти.

До слова. Збірна Бразилії після 4-х турів кваліфікації йде на третьому місці, набравши 7 балів. Стільки ж очок у третього Уругваю та четвертої Венесуели. Наступні поєдинки "пентакампеони" проведуть вже у листопаді.