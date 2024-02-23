Ексфутболіста каталонської Барселони та збірної Бразилії Дані Алвеса, який є найтитулованішим гравцем в історії за кількістю виграних трофеїв, могли засудити на значно більший термін, ніж 4,5 роки позбавлення волі. Алвеса визнали винним у зґвалтуванні.

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Наприкінці 2022 року Дані Алвес відвідав один із нічних клубів Барселони, де засунув руку під спідню білизну 23-річній відвідувачці закладу. Дівчина одразу поскаржилася охороні, яка й викликала місцеву поліцію.

Також Алвесу заборонено наближатися до жертви протягом 9,5 років. Дані своєї вини не визнає, він стверджує, що жінка могла б піти, "якби захотіла".

Кар'єра Дані Алвеса

  • Найтитулованіший гравець в історії футболу, 43 трофеї.
  • Виступав за Севілью, Барселону, ПСЖ, Ювентус.
  • Шестиразоваий чемпіон Іспанії та триразовий володар Ліги чемпіонів.
  • Двічі вигравав Копа Америка у складі збірної Бразилії
  • Є другим у рейтингу бразильських гравців за кількістю проведених матчів за збірну – Алвес з’явився у 126 іграх.