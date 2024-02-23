Ексфутболіста каталонської Барселони та збірної Бразилії Дані Алвеса, який є найтитулованішим гравцем в історії за кількістю виграних трофеїв, могли засудити на значно більший термін, ніж 4,5 роки позбавлення волі. Алвеса визнали винним у зґвалтуванні.
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Рідні Неймара допомогли Алвесу скоротити термін ув'язнення
Наприкінці 2022 року Дані Алвес відвідав один із нічних клубів Барселони, де засунув руку під спідню білизну 23-річній відвідувачці закладу. Дівчина одразу поскаржилася охороні, яка й викликала місцеву поліцію.
Також Алвесу заборонено наближатися до жертви протягом 9,5 років. Дані своєї вини не визнає, він стверджує, що жінка могла б піти, "якби захотіла".
Кар'єра Дані Алвеса
- Найтитулованіший гравець в історії футболу, 43 трофеї.
- Виступав за Севілью, Барселону, ПСЖ, Ювентус.
- Шестиразоваий чемпіон Іспанії та триразовий володар Ліги чемпіонів.
- Двічі вигравав Копа Америка у складі збірної Бразилії
- Є другим у рейтингу бразильських гравців за кількістю проведених матчів за збірну – Алвес з’явився у 126 іграх.