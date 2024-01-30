Особливо ця проблема загострилася після трансферу бразильця у серпні 2023 року в Аль-Хіляль за 90 мільйонів євро. Він провів за клуб із Саудівської Аравії лише 5 матчів і знову потрапив у лазарет.

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Неймар помітно погладшав

Велика пауза у виступах зіркового футболіста далася у знаки. Наразі він продовжує відновлюватися від травми, але знайшов час, щоб відвідати вечірку свого легендарного земляка Ромаріо, який святкував 58-річчя.

Неймар виклав відео в інстаграмі, після чого в мережі з’явилося багато кадрів 31-річного футболіста з нічного клубу. Вони неабияк шокували фанатів бразильця, адже його зовнішній вигляд дуже змінився після останньої появи на футбольному полі.

Дивіться відео зустрічі Неймара та Ромаріо

Прихильники Неймара після побаченого почали вести жваву дискусію у соцмережі Х та порівняли його вигляд у 2015 та 2024 роках. Багато з них ставлять питання, чи зможе він взагалі повернутися на поле.

Важливо. Травму бразилець отримав 18 жовтня в матчі збірної Бразилії проти Уругваю, йому поставлено діагноз – розрив хрестоподібної зв'язки та меніска лівого коліна. Через це він гарантовано не зіграє до завершення клубного сезону-2023/2024 та з великою ймовірністю пропустить Кубок Америки, який триватиме з 20 червня по 14 липня.