Травма Неймара: тренер Бразилії відповів, чи зіграє він ще на ЧС-2022

Нападник збірної Бразилії Неймар зазнав ушкодження в дебютному для команди на чемпіонаті світу-2022 проти Сербії. У вболівальників виникли серйозні побоювання, що гравець покине турнір.

Через ушкодження Неймара замінили на 79-ій хвилині матчу проти Сербії. Наставник бразильців Тете на післяматчевій пресконференції розповів про стан гравця.

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Чи зіграє Неймар на ЧС-2022

Раніше лікар збірної Бразилії розповідав, що медичний штаб планує почекати добу-дві, після чого стане зрозуміло, наскільки серйозною є травма кісточки Неймара. Втім, наставник "селесао" не став чекати.

Можна бути впевненим, що Неймар зіграє на чемпіонаті світу. Я у цьому абсолютно переконаний. Він гратиме,

– заявив Тете.

Він також наголосив, що Неймар залишився на полі, незважаючи на пошкодження, коли відчував біль у кісточці, і допоміг команді забити два голи.

"Залишився, бо був потрібен команді. І у випадку з першим голом Неймар взяв в атаці вирішальну участь", – акцентував наставник Бразилії.

Бразилія – Сербія