Через ушкодження Неймара замінили на 79-ій хвилині матчу проти Сербії. Наставник бразильців Тете на післяматчевій пресконференції розповів про стан гравця.
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Чи зіграє Неймар на ЧС-2022
Раніше лікар збірної Бразилії розповідав, що медичний штаб планує почекати добу-дві, після чого стане зрозуміло, наскільки серйозною є травма кісточки Неймара. Втім, наставник "селесао" не став чекати.
Можна бути впевненим, що Неймар зіграє на чемпіонаті світу. Я у цьому абсолютно переконаний. Він гратиме,
– заявив Тете.
Він також наголосив, що Неймар залишився на полі, незважаючи на пошкодження, коли відчував біль у кісточці, і допоміг команді забити два голи.
"Залишився, бо був потрібен команді. І у випадку з першим голом Неймар взяв в атаці вирішальну участь", – акцентував наставник Бразилії.
Бразилія – Сербія
- Бразилія в першому ж матчі чемпіонату світу-2022 показала дуже впевнений футбол, здолавши Сербію з рахунком 2:0.
- Та якщо бути відвертим, такий результат – успіх для Сербії. Адже голів могло бути значно більше: кілька разів рятували штанги-перекладена, а ще декілька – воротар Ваня Мілінковіч-Савіч.
- Обидва голи в складі "селесао" забив Рішарлісон. У першому випадку атаку розпочав Неймар – він віддав пас на Вінісіуса Жуніора. Той вдало пробив, а після сейву воротаря Сербії Рішарлісон зіграв на добиванні.