Загалом Кріштіану забивав на 5 чемпіонатах світу та 5 чемпіонатах Європи. Таким чином він побив рекорд Асамоа Г'яна, який представляє саме Гану – вчорашнього суперника Португалії.

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Кріштіану Роналду проти Гани

Португальський нападник, який незодавно залишився без клуба, відкрив рахунок у матчі проти збірної Гани. Зробив він це з пенальті в другій половині гри. Після цього розпочалася справжня гольова феєрія.

Цей гол уже став світовим рекордом. Адже до Кріштіану нікому раніше не вдавалося забивати одразу на 5 світових чемпіонатах.

Голи Кріштіану Роналду на великих турнірах