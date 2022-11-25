Загалом Кріштіану забивав на 5 чемпіонатах світу та 5 чемпіонатах Європи. Таким чином він побив рекорд Асамоа Г'яна, який представляє саме Гану – вчорашнього суперника Португалії.
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Кріштіану Роналду проти Гани
Португальський нападник, який незодавно залишився без клуба, відкрив рахунок у матчі проти збірної Гани. Зробив він це з пенальті в другій половині гри. Після цього розпочалася справжня гольова феєрія.
Цей гол уже став світовим рекордом. Адже до Кріштіану нікому раніше не вдавалося забивати одразу на 5 світових чемпіонатах.
Голи Кріштіану Роналду на великих турнірах
- Євро-2004: на домашньому й дебютному для себе турнірі Кріштіану Роналду забивав двічі: у групі постраждала Греція, а в півфіналі – Нідерланди.
- Чемпіонат світу-2006: єдиний гол на турнілі Кріштіану забив у матчі групового етапу проти Ірану.
- Євро-2008: теж єдиний гол ще в групі – у ворота Чехії.
- Чемпіонат світу-2010: знову єдиний гол у груповому етапі – в матчі проти КНДР.
- Євро-2012: на українсько-польському турнірі Роналду відзначився тричі – 2 голи в груповому етапі в харківському матчі проти Нідерландів, а також гол у чвертьфіналі у ворота Чехії.
- Чемпіонат світу-2014: єдиний гол у груповому етапі проти Гани.
- Євро-2016: знову 3 голи від Роналду – 2 в груповому етапі у ворота Угорщини та ще один у півфіналі Уельсу.
- Чемпіонат світу-2018: одразу 4 голи в груповому етапі від Кріштіану – 3 голи у ворота Іспанія та ще один проти Марокко.
- Євро-2020: а це найбільш гольовий турнір для Роналду – на груповому етапі він забивав у кожному з матчів. 2 голи у ворота Угорщини, 1 Німеччині та ще 2 – Франції.
- Чемпіонат світу-2022: поки єдиний гол забитий у ворота Гани.