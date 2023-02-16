Португальська команда у невидовищному матчі здобула впевнену перемогу проти бельгійського колектива (2:0). Тепер Брюгге прийдеться дуже сильно постаратись, аби відігратись у гостях в Бенфіки, пише 24 канал.

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Лінивий матч від команд

Матч розпочався досить виважено зі сторони обох команд. У першій половині першого тайму на диво Брюгге виглядало небезпечніше та створювало більше напів гострих моментів. Бельгійський колектив будував свої атаки на високому темпі. Тому, можливо, ми і не побачили Яремчука зі стартових хвилин, оскільки Ланг та Сова мають вищу швидкість, аніж українець. Згодом ініціативу перейшла до рук Бенфіки. Португальська команда насіла на ворота бельгійців, тут ще додались помилки гравців Брюгге. Та своєю перевагою «орлам» скористатись не вдалось. До того ж, Брюгге вдалось вдалось забити гол, але той був з офсайду.

Другий тайм розпочався так, як закінчився перший, Бенфіка продовжила шукати свої моменти і таки знайшла. Та португальцям знадобився уже стовідсотковий момент, аби вийти вперед. Гансолу Рамуш заробив пенальті, проте одинадцятиметровий підійшов реалізовувати Жоау Маріо. Португалець від перекладини вколотив м’яч у ворота суперника. На лиці Сімона Міньйолє можна було бачити розчарування, оскільки голкіперу трішечки не вистачило аби врятувати свою команду.

Команди демонстрували досить лінивий та нудний футбол, проте цього вистачило Бенфіці, аби вдруге відзначитись у ворота свого суперника. Момент у португальців виник майже з нічого. Футболісти "орлів" ледь-ледь просунули м'яч до карного майданчика бельгійського колективу, де здавалось "круглого" мав би взяти під контроль гравець Брюгге. Проте захисник бельгійського колектива втратив концентрацію, а Давід Нерес впевнено використав свій момент.

Матч так і закінчився з рахунком 2:0 на користь португальського колектива, а Роман Яремчук на поле не виходив.

Огляд матчу Брюгге – Бенфіка: