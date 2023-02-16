Боруссія Дортмунд – Челсі 1:0

Гол: Адеємі, 63.

Лондонський Челсі почав свій шлях у плей-офф Ліги чемпіонів, пише 24 канал. Перемога у цьому турнірі стає головною метою "синіх", адже через чемпіонат команда має мінімальні шанси пробитися в топ-4.

Читайте також Удар по чемпіонським амбіціям: Манчестер Сіті переміг Арсенал та очолив АПЛ

Як і в останніх матчах, з перших хвилин на поле вийшов Михайло Мудрик. У першому таймі українець непогано взаємодіяв з Чілвеллом та Фелішем, але від створення гострих моментів був далеким.

Беззуба гра Мудрика

Натомість його португальський колега був на вістрі. Одного разу Жоау трохи неточно пробив з ударної позиції, а пізніше нападник влучив у поперечину.

Челсі володів ініціативою, тоді як Боруссія вичікувала шанс на контратаку. І вона його дочекалась в середині другого тайму після кутового від гостей.

Разюча контратака Боруссії

Після змарнованого стандарту лондонців Геррейру розігнав непогану контратаку, запустивши Адеємі в прорив. Карім протягнув м'яч з центру поля, переграв Фернандеса та Аррісабалагу і вразив вже порожні ворота.

Грем Поттер відреагував замінами, знявши з гри Михайла Мудрика. Після перерви українець не вразив так і не міг загострити гру. Вихід Маунта і Кукурельї додав динаміки гостям.

До теми Терористам тут не місце: команда Мудрика виключила російський фан-клуб зі списку офіційних

Челсі може надовго попрощатися з Лігою чемпіонів

Свої моменти мали Джеймс, Хаверц та власне Маунт, але захист Боруссії був непохитним. У більш складних випадках на висоті був воротар Кобель. Це все разом і принесло сенсаційну перемогу дортмундців.

Челсі ж опинився на межі вильоту з Ліги чемпіонів. Лондонська команда не може виграти вже місяць. Можливість взяти реванш у Боруссії та пройти далі з'явиться у "синіх" 7 березня, коли німці завітають на "Стемфорд Брідж".

Відеоогляд матчу Боруссія Дортмунд – Челсі: