Португальская команда в незрелищном матче одержала уверенную победу против бельгийского коллектива (2:0). Теперь Брюгге придется очень сильно постараться, чтобы отыграться в гостях у Бенфики. 24 канал.

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Ленивый матч от команд

Матч начался довольно взвешенно со стороны обеих команд. В первой половине первого тайма удивительно Брюгге выглядело опаснее и создавало больше полуострых моментов. Бельгийский коллектив строил свои атаки на высоких темпах. Поэтому, возможно, мы и не увидели Яремчука со стартовых минут, поскольку у Ланга и Совы более высокая скорость, чем у украинца. Впоследствии инициатива перешла в руки Бенфики. Португальская команда носила на ворота бельгийцев, здесь добавились ошибки игроков Брюгге. Но своим преимуществом «орлам» воспользоваться не удалось. К тому же Брюгге удалось забить гол, но тот был из офсайда.

Второй тайм начался так, как закончился первый, Бенфика продолжила искать свои моменты и нашла. Но португальцам понадобился уже стопроцентный момент, чтобы выйти вперед. Гансолу Рамуш заработал пенальти, однако одиннадцатиметровый подошел к реализации Жоау Марио. Португалец от перекладины вколотил мяч в ворота соперника. На лице Симона Миньоле можно было видеть разочарование, поскольку голкиперу немного не хватило, чтобы спасти свою команду.

Команды демонстрировали довольно ленивый и скучный футбол, однако этого хватило Бенфике, чтобы вторично отличиться в ворота своего соперника. Момент у португальцев возник почти из ничего. Футболисты "орлов" едва продвинули мяч в штрафную бельгийского коллектива, где казалось "круглого" должен был взят под контроль игрок Брюгге. Тем не менее, защитник бельгийского коллектива потерял концентрацию, а Давид Нерес уверенно использовал свой момент.

Матч так и кончился со счетом 2:0 в пользу португальского коллектива, а Роман Яремчук на поле не выходил.

Обзор матча Брюгге – Бенфика: