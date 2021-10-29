Нестримна "оса": українка Шульга – у топ-5 найкращих бомбардирок ОР Євро-2022 з футзалу

Жіноча збірна України з футзалу тріумфально завершила основний раунд Євро-2022. "Синьо-жовті" у трьох матчах здобули три перемоги, а найкращою бомбардиркою стала Анна Шульга.

Львівський паркет "палав" від гри Шульги

Такий 100-відсотковий результат дозволив підопічним Олега Шайтанова посісти перше місце у групі 3 та вийти у "Фінал чотирьох" Євро-2022. За інформацією АФУ, Анна Шульга увійшла у топ-5 найкращих бомбардирок основного раунду.

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Українська збірна вдруге поспіль зіграє у "Фіналі чотирьох". Поєдинки відбуватимуться із 24 – 27 березня.

Результати матчів України

Шульга відзначилась в усіх трьох зустрічах, наколотивши у ворота суперниць аж 5 голів. Анна розділила 3 – 5 місця з італійкою Ренатою Адаматті та футзалісткою збірної Португалії Карлою Ванессою.

Лише одного голу не вистачило українці для того, щоб розділити 1 – 2 позиції. Хоча футзалістка синьо-жовтої команди могла забити 6-й результативний удар у відборі. Анна неодноразово загрожувала володінням суперниць, але найкраща нагода була у матчі проти фінок, коли Шульга не реалізувала дабл-пенальті.

Топ-5 найкращих бомбардирок основного раунду Єврл-2022

1 – 2. Ірен Кордоба – 6 (Іспанія)

1 – 2. Сара Феррейра – 6 (Португалія)

3 – 5. Анна Шульга – 5 (Україна)

3 – 5. Рената Адаматті – 5 (Італія)

3 – 5. Карла Ванесса – 5 (Португалія)

Як відзначалась Анна Шульга

Анна стала кривдницею відразу усіх збірних у групі 3. Першими від неї постраждали ворота Чехії. Спершу Шульга з флангу наважила на удар та відкрила рахунок у зустрічі. А вже наприкінці першого тайму дальнім пострілом подвоїла перевагу українок на табло "Боско Арени" у Львові.

Чехія – Україна відеоогляд

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Виймала м'яч із власної сітки після удару Шульги й бельгійська голкіперка. Анна забила четвертий гол нашої команди у зустрічі, яка стала справжнім жахом для Бельгії.

Україна – Бельгія відеоогляд

Дубль у вирішальному матчі

Відзначилась футзалістка з трійкою на спині й в останньому вирішальному матчі проти Фінляндії. Саме гол Анни на 19-й хвилині розмочив нулі на табло. Він розпочав такий потрібний для України та її фанатів розгром у поєдинку. Форсюк розіграла кутовий із Гриценко, яка віддала під удар Шульзі. Цього разу футзальний Бог був на стороні Анни. Розкішним голом відзначилась одна з найкращих бомбардирок української збірної.

На останній хвилині тайму могла футзалістка оформити дубль у грі, але не реалізувала дабл-пенальті. Вже у другій 20-хвилинці Анна реабілітувалась. Фінська голкіперка помилилась після удару Дубицької. Але м’яч відлетів прямо у ноги Шульги, яка занесла м’яч у ворота суперниць.

Україна – Фінляндія відеоогляд

Відзначимо, що після останнього переможного матчу українки не стримували емоцій. Українки традиційно підкидали у гору головного тренера, який привів їх до тріумфу. Також дівчата прийняли подарунку від дітей, які намалювали футзалісткам малюнки. Після поєдинку "синьо-жовті" зробили пам'ятне фото з футболкою із 7-м номером. Команда підтримала лідерку збірної Юлія Титову, яка через травму не змогла допомогти Україні.

Хто забивав за збірну України у Львові

Найкращою бомбардиркою і справжньою загрозою воротам суперниць стала Анна Шульга – 5 голів. Лише на один результативний постріл менше в активі Анни Сидоренко (4 голи).

По два рази у воротах суперниць відзначались капітан команди Юлія Форсюк та Ірина Дубицька. Ще по одному голу забивали Анастасія Кліпаченко, Ксенія Гриценко та воротарка Вікторія Сагайдачна. Взяття від української голкіперки просто розірвало соцмережі.

У фінальну частину Євро-2022 пробились України, Португалія, Іспанія та Росія.