Нестримна "оса": українка Шульга – у топ-5 найкращих бомбардирок ОР Євро-2022 з футзалу

29 жовтня 2021 , 09:42
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Джерело:

24 канал

Жіноча збірна України з футзалу тріумфально завершила основний раунд Євро-2022. "Синьо-жовті" у трьох матчах здобули три перемоги, а найкращою бомбардиркою стала Анна Шульга.

Львівський паркет "палав" від гри Шульги

Такий 100-відсотковий результат дозволив підопічним Олега Шайтанова посісти перше місце у групі 3 та вийти у "Фінал чотирьох" Євро-2022. За інформацією АФУ, Анна Шульга увійшла у топ-5 найкращих бомбардирок основного раунду.

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Українська збірна вдруге поспіль зіграє у "Фіналі чотирьох". Поєдинки відбуватимуться із 24 – 27 березня.

Результати матчів України

Шульга відзначилась в усіх трьох зустрічах, наколотивши у ворота суперниць аж 5 голів. Анна розділила 3 – 5 місця з італійкою Ренатою Адаматті та футзалісткою збірної Португалії Карлою Ванессою.

Лише одного голу не вистачило українці для того, щоб розділити 1 – 2 позиції. Хоча футзалістка синьо-жовтої команди могла забити 6-й результативний удар у відборі. Анна неодноразово загрожувала володінням суперниць, але найкраща нагода була у матчі проти фінок, коли Шульга не реалізувала дабл-пенальті.

Топ-5 найкращих бомбардирок основного раунду Єврл-2022

1 – 2. Ірен Кордоба – 6 (Іспанія)
1 – 2. Сара Феррейра – 6 (Португалія)
3 – 5. Анна Шульга – 5 (Україна)
3 – 5. Рената Адаматті – 5 (Італія)
3 – 5. Карла Ванесса – 5 (Португалія)

Як відзначалась Анна Шульга

Анна стала кривдницею відразу усіх збірних у групі 3. Першими від неї постраждали ворота Чехії. Спершу Шульга з флангу наважила на удар та відкрила рахунок у зустрічі. А вже наприкінці першого тайму дальнім пострілом подвоїла перевагу українок на табло "Боско Арени" у Львові.

Чехія – Україна відеоогляд

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Виймала м'яч із власної сітки після удару Шульги й бельгійська голкіперка. Анна забила четвертий гол нашої команди у зустрічі, яка стала справжнім жахом для Бельгії.

Україна – Бельгія відеоогляд

Відзначилась футзалістка з трійкою на спині й в останньому вирішальному матчі проти Фінляндії. Саме гол Анни на 19-й хвилині розмочив нулі на табло. Він розпочав такий потрібний для України та її фанатів розгром у поєдинку. Форсюк розіграла кутовий із Гриценко, яка віддала під удар Шульзі. Цього разу футзальний Бог був на стороні Анни. Розкішним голом відзначилась одна з найкращих бомбардирок української збірної.

На останній хвилині тайму могла футзалістка оформити дубль у грі, але не реалізувала дабл-пенальті. Вже у другій 20-хвилинці Анна реабілітувалась. Фінська голкіперка помилилась після удару Дубицької. Але м’яч відлетів прямо у ноги Шульги, яка занесла м’яч у ворота суперниць.

Україна – Фінляндія відеоогляд

  • Відзначимо, що після останнього переможного матчу українки не стримували емоцій. Українки традиційно підкидали у гору головного тренера, який привів їх до тріумфу. Також дівчата прийняли подарунку від дітей, які намалювали футзалісткам малюнки. Після поєдинку "синьо-жовті" зробили пам'ятне фото з футболкою із 7-м номером. Команда підтримала лідерку збірної Юлія Титову, яка через травму не змогла допомогти Україні.
У фінальну частину Євро-2022 пробились України, Португалія, Іспанія та Росія.

Хто забивав за збірну України у Львові

  • Найкращою бомбардиркою і справжньою загрозою воротам суперниць стала Анна Шульга – 5 голів. Лише на один результативний постріл менше в активі Анни Сидоренко (4 голи).
  • По два рази у воротах суперниць відзначались капітан команди Юлія Форсюк та Ірина Дубицька. Ще по одному голу забивали Анастасія Кліпаченко, Ксенія Гриценко та воротарка Вікторія Сагайдачна. Взяття від української голкіперки просто розірвало соцмережі.
Автор: Софія Кулай