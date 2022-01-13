Несподіваний розподіл за етапами: склад збірної України на жіночу естафету

Жіноча естафета відкриє третій змагальний день шостого етапу Кубка світу з біатлону. Збірна України у цікавому складі вийде на трасу у німецькому Рупольдингу.

Цікавий склад України

14 січня біатлоністки вийдуть на трасу позмагатись за нагороди у жіночій естафеті. Головний тренер української збірної Урош Велепець зробив ротацію у складі та здивував розподілом дівчат за етапами.

Варте уваги Чудес не буває, – біатлоністка Петренко про провальний спринт після хвороби

Забійницею "синьо-жовтих" буде Ірина Петренко, яка повернулась до команди після проблем зі здоров'ям. В українки була виявлена інфекція. Тому спортсменка проходила лікування.

А от фінішеркою збірної несподівано буде Анастасія Меркушина. 26-річна біатлоністка, як й Ірина Петренко, повернулась у команду після інфекції.

На другий та третій етапи честь України захищатимуть олімпійські чемпіонки Юлія Джима та Валентина Семеренко. Наша збірна вийде на старт під сьомим номером.

Склад України на жіночу естафету

7 – 1. Ірина Петренко

7 – 2. Юлія Джима

7 – 3. Валентина Семеренко

7 – 4. Анастасія Меркушина

Початок жіночої естафети у Рупольдингу стартує о 15:30.

Нагадаємо, що напередодні гонки дівчата змагались у спринті. Українки провалили гонку, лише Юлія Джима змогла заїхати у залікову зону (37 місце).

Як виступала жіноча збірна в естафеті у цьому сезоні