Интересный состав Украины
14 января биатлонистки выйдут на трассу сразиться за награды в женской эстафете. Главный тренер украинской сборной Урош Велепец сделал ротацию в составе и удивил распределением девушек по этапам.
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Забойницей "сине-желтых" будет Ирина Петренко, которая вернулась в команду после проблем со здоровьем. У украинки была обнаружена инфекция. Потому спортсменка проходила лечение.
А вот финишером сборной неожиданно будет Анастасия Меркушина. 26-летняя биатлонистка, как и Ирина Петренко, вернулась в команду после инфекции.
На втором и третьем этапах честь Украины будут защищать олимпийские чемпионки Юлия Джима и Валентина Семеренко. Наша сборная выйдет на старт под седьмым номером.
Состав Украины на женскую эстафету
7 – 1. Ирина Петренко
7 – 2. Юлия Джима
7 – 3. Валентина Семеренко
7 – 4. Анастасия Меркушина
Напомним, что накануне гонки девушки соревновались в спринте. Украинки провалили гонку, только Юлия Джима смогла заехать в зачетную зону (37-е место).
Как выступала женская сборная в эстафете в этом сезоне
- Эстерсунд (Швеция) – 10 место
- Хохфильцен (Австрия) – 5 позиция