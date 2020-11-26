Коли чекати наступного чемпіонського бою Усика: відповідь промоутера Красюка
Промоутер Олександр Красюк розповів, коли можна очікувати повернення на ринг українського супертяжа Олександра Усика. Українець зможе провести наступний поєдинок вже у квітні 2021 року.
31 жовтня Олександр Усик у 12-раундовому поєдинку здобув перемогу над Дереком Чісорою. Судді одноголосно віддали перевагу боксеру з України. За словами промоутера Олександра Красюка, українцю потрібно деякий час на відновлення після серйозного бою, повідомляє Sky Sports.
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Повернення Усика
"Тайсон Ф'юрі може побитись у будь-який комфортний для нього час. Усик 8 місяців посилено працював, щоб повністю підготуватись до поєдинку з Дереком Чісорою. Тепер йому потрібно трішки відійти, відновити здоров'я", – сказав промоутер.
Він сподівається, що боксер зможе повернутись на ринг вже у квітні наступного року. Українська сторона розраховує, що Ентоні Джошуа проведе обов'язковий захист. Якщо ж ні, то Усик поб'ється за вакантний титул з претендентом, який призначений WBO.
"Дюбуа? Я хотів, щоб ми могли вибрати суперника на бій за вакантний титул. Перед тим нам потрібно дізнатись переможця бою Джошуа – Пулєв", – заявив Красюк.
Поєдинок Джошуа – Пулєв відбудеться 12 грудня.
- Раніше глава Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO, яким зараз володіє Ентоні Джошуа. Але британець може відмовитись від цього поясу, якщо WBO змусять його провести поєдинок із боксером з України у першій частині 2021 року.
- Такий розвиток подій може завадити провести поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. Сам Ентоні хоче провести бій проти земляка, тому протистояння з Олександром стане для нього проблемою.
- У іншому випадку Усик буде його оскаржувати у бою з іншим претендентом, місце якого і може зайняти переможець бою Дюбуа – Джойс.
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