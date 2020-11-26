Промоутер Олександр Красюк розповів, коли можна очікувати повернення на ринг українського супертяжа Олександра Усика. Українець зможе провести наступний поєдинок вже у квітні 2021 року.

31 жовтня Олександр Усик у 12-раундовому поєдинку здобув перемогу над Дереком Чісорою. Судді одноголосно віддали перевагу боксеру з України. За словами промоутера Олександра Красюка, українцю потрібно деякий час на відновлення після серйозного бою, повідомляє Sky Sports.

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Повернення Усика

"Тайсон Ф'юрі може побитись у будь-який комфортний для нього час. Усик 8 місяців посилено працював, щоб повністю підготуватись до поєдинку з Дереком Чісорою. Тепер йому потрібно трішки відійти, відновити здоров'я", – сказав промоутер.

Він сподівається, що боксер зможе повернутись на ринг вже у квітні наступного року. Українська сторона розраховує, що Ентоні Джошуа проведе обов'язковий захист. Якщо ж ні, то Усик поб'ється за вакантний титул з претендентом, який призначений WBO.

"Дюбуа? Я хотів, щоб ми могли вибрати суперника на бій за вакантний титул. Перед тим нам потрібно дізнатись переможця бою Джошуа – Пулєв", – заявив Красюк.

Поєдинок Джошуа – Пулєв відбудеться 12 грудня.