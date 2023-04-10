Відмовити росіянам у видачі віз: в уряді Німеччини знайшли протидію рекомендаціям МОК
Джерело:NTV
Очільниця МВС Німеччини Ненсі Фезер запропонувала анулювати візи для спортсменів з країн-агресорів. Таким чином атлети з РФ та Білорусі не зможуть взяти участь у міжнародних змаганнях.
Міжнародний олімпійський комітет вирішив погратися у "миротворця" та рекомендував федераціям допустити до змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Проте таке непродумане рішення отримало прогнозований спротив зі сторони цивілізованих країн. Відверто не в захваті від ініціатив Комітету у Німеччині.
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Досить підігравати агресорам
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер запропонувала дієвий спосіб протидії проросійським намірам МОК. Країни-організатори міжнародних турнірів повинні заборонити росіянам та білорусам участь у змаганнях, позбавивши їх віз.
"Країни, в яких проходять великі спортивні події, не безсилі. Вони можуть контролювати, чи справді росіяни можуть брати участь у змаганнях, видаючи візи.
Якщо ми організовуємо міжнародні змагання в Німеччині, можемо діяти відповідно. Ми завжди будемо діяти тут з чіткою позицією.
Пропонування сцени для пропаганди розпалювачу війни Путіну – зрадило б усі цінності спорту", – заявила Фезер.
- Цікаво, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряд Великої Британії не пустити тенісистів з РФ та Білорусі на Вімблдонський турнір.
- Ще радикальніше вчинили у Польщі, де скасували етап Кубка світу з фехтування через допуск гравців з РФ та РБ.