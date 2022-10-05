5 жовтня у штаб-квартирі УЄФА відбувся брифінг за участі президента Федерації футболу Португалії Фернандо Гомеса, президента Королівської федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса та президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

До теми Україна може прийняти чемпіонат світу-2030 разом з двома європейськими країнами – ЗМІ

Пресреліз учасників

"Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030.

Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку.

Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому ця ініціатива спрямована на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу.

Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.

Відтепер до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030 на чолі з Антоніо Ларанхо входитимуть й представники української сторони.

Кандидатури Португалії, Іспанії та України відповідатимуть всім критеріям та дедлайнам подачі заявки до ФІФА.

Ми віримо, що футбольна сім’я всього світу підхопить та підтримає дану ініціативу. Ласкаво просимо, Україно, до заявки на Чемпіонат Світу-2030!" – ідеться у спільному офіційному пресрелізі учасників.

В заяві вказано, що проєкт має повну підтримку президента УЄФА Александера Чеферіна. Також заявку України підтримують президент УАФ Андрій Павелко, уряди та очільники країн.

В Україні можуть провести змагання однієї з груп турніру.

Хто ще серед претендентів на проведення ЧС-2030