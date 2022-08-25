Нехай іде у кінець черги з рештою невдах, – Ф'юрі про бажання Уайлдера битись з Усиком
Джерело:твітер Майкла Бенсона
Схоже, що Тайсон Ф'юрі все ж таки відкладе свою пенсію на потім. Він зацікавлений у поєдинку проти непереможного Олександра Усика.
Ф'юрі жорстоко відповів Уайлдеру
"Циганський король" відповів колишньому чемпіону світу Деонтею Уайлдеру, який хоче провести бій з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.
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Скажіть цьому безхатьку, щоб він йшов у кінець черги з рештою невдах! Не забувайте, коли ми востаннє ми бачили цю бомбу, її потрібно було зішкребти з рингу в Лас-Вегасі,
– сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, що 20 серпня Олександр Усик успішно захистив свої титули WBA, WBO та IBF, які він відібрав в Ентоні Джошуа у вересні 2021 року.
Після своєї перемоги над Джошуа, українець звернувся до Тайсона, він попросив його зачекати з пенсією. Той миттєво відповів, та зухвало заявив, що бій Усик – Джошуа 2 був не з кращих.
Тайсон вимагає космічний гонорар
- Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман поділився своїми думками щодо можливого протистояння Олександра з Тайсоном. Він зазначив, що "Циганський король" повинен ухвалити остаточне рішення до цієї п'ятниці, 26 серпня.
- За його словами, бій можуть провести у кінці цього року, або на початку 2023-го.
- Ф'юрі заявив, що вийде на ринг, якщо йому заплатять пів мільярда доларів.
- Нагадаємо, що Тайсон заговорив про закінчення кар'єри після поєдинку проти Ділліана Уайта. Однак 9 серпня він звернувся до своїх шанувальників з повідомленням про те, що повертається на ринг. Та через три дні після цієї заяви, він сказав, що йде з боксу.