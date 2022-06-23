Не зміг відмовити президенту клубу: чому Вернидуб прийняв запрошення очолити Кривбас
23 червня 2022 , 16:38Читать новость на русском
Джерело:"ТаТоТаке"
21 червня Юрія Вернидуба офіційно призначено головним тренером Кривбасу. Наставник команди з Кривого Рогу не відмовляється від своїх військових обов'язків.
Неймовірний вчинок тренера
Журналіст Михайло Співаковський поділився інформацією, чому колишній керманич Зорі та Шерифа прийняв рішення очолити дебютанта УПЛ.
До теми Поєднуватиме тренерську діяльність з військовою службою: Вернидуб офіційно очолив Кривбас
Вернидуб погодився очолити Кривбас, тому що не зміг відмовити президенту криворізького клубу Констянтину Караманіцу.
Річ у тому, що Караманіц допомагав дивізії, в якій служить тренер. Зокрема, президент клубу з Кривого рогу й надалі допомагає українським військовим.
Новий клуб Вернидуба
- У перші дні повномасштабного вторгнення Юрій Вернидуб повернувся до України та вступив до лав ЗСУ. До цього він перебував у Молдові, де очолював футбольний клуб Шериф.
- На початку червня Шериф на своєму офіційному сайті попрощався з Вернидубом. У повідомленні молдовського клубу йдеться про те, що припинення співпраці відбулося за ініціативи українського фахівця.
- Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного його переведено до Кривого Рогу для подальшого проходження військової служби.
- 21 червня Кривбас оголосив про нового тренера – Юрія Вернидуба. З 56-річним українцем підписаний контракт на 3 роки.
- Криворізька команда вийшла до української Прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону.
- Новий клуб тренера зробив потужний ролик, у якому пригадав, як Вернидуб на чолі молдовського Шерифа "нагинав" Реал у Лізі чемпіонів.
- Окрім Шерифа, український спеціаліст працював у солігорському Шахтарі, Зорі та запорізькому Металурзі.