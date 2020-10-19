Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував трансферні чутки навколо київського клубу.

Ігор Суркіс в ефірі "Профутболу" прокоментував інформацію про інтерес до Лінкольна. Поки що трансфер здійснити не вийде.

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"Люди, які представляють наші інтереси в Бразилії, нам запропонували цей трансфер, і ми відреагували на нього. Але вже не встигали. Тому те, що пишуть, що ми мало не купили його в останній трансферний день, – це не відповідає дійсності. Але ми за ним стежили. І дивимося. Але він мало грає. Молодий. У нас своїх молодих вистачає, яких треба ростити", – сказав Суркіс.

Трансферне вікно для "Динамо"

У трансферне вікно, яке змістилося в термінах через пандемію, "Динамо" підписало угоду з футболістом "Брайтона" Тудором Белуце.

Як вільний агент до киян взимку приєднається український захисник Володимир Костевич.

Також "Динамо" повернуло з оренди в інших клубах Жерсона Родрігеса, Владислава Супряги, Олександра Тимчика та Богдана Лєднєва.

Окрім того, у "Динамо" як вільний агент прийшов бразилець Клейтон.