Не все втрачено: Луческу сам викликався заманити забивного нападника в Динамо

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу зацікавлений у послугах румуського нападника. Луческу збирається власноруч провести переговори з потенційним гравцем киян.

Мірча Луческу дуже сильно хоче бачити у команді свого співвітчизника Даніеля Парасківа. Румунський фахівець добре усвідомлює скрутну ситуація Динамо з форвардами.

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Переповнений бажанням Луческу

Столичний колектив цікавився послугами румунського забивного нападника. Динамо пропонувало Германншдадту за Парасківа 1,2 мільйона євро плюс бонуси. В конкурентах у киян ще й угорський Фехервар, проте їхня пропозиція поки не влаштовує Германнштадт. Парасків ж, який дуже щасливий від того факту, що ним цікавиться Динамо, вирішив відмовити "біло-синім" через війну в Україні.

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Та от Мірча Луческу не опускає голови у цій ситуації. Румунський фахівець найближчим часом проведе приватну розмову з Парасківом, аби знову спробувати переконати нападника приєднатись до київського Динамо. Луческу на цей раз надіється бути більш переконливим, аніж люди, які займались переговорами раніше. Румунський фахівець впевнений, що зможе знайти потрібні слова, аби Парасків приєднався до Динамо.

Форвадський дефіцит столичного клуба

Столичний клуб уже попрощався з двома своїми нападниками. Артем Бєсєдін відправився в оренду в Омонію, а з Владиславлм Калачом було розірвано контракт за угодою вдох сторін.

Таким чином у Києва залишається один чистий нападник (Владислав Супряга) та декілька виконавців, які можуть перекрити цю позицію, а саме: Владислав Ванат та Денис Гармаш (хоча він може покинути Динамо цієї зими).

Також Луческу залучив на зборах двох молодих нападників – 18-річного Ігора Горбача та 17-річного Матвія Пономаренка.

Даніель Парасків забив у поточному сезоні 10 голів за Германнштадт, а також віддав 3 голові передачі.