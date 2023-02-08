За інформацією ТаТоТаке, в зимове трансферне вікно Динамо предметно цікавиться нападником румунського Германнштадта Даніелем Парасківим. У нинішньому сезоні він входить у топ-5 бомбардирів румунської Суперліги.

Читайте також Без виходу на трансферний ринок: Динамо знайшло заміну Забарному

Що відомо про потенційного новачка Динамо

23-річний Даніель Парасків лише другий сезон проводить в елітному дивізіоні Румунії. І якщо у минулому чемпіонаті він жодного разу не відзначився у 10 матчах за Волунтарі, то в нинішньому забив 10 голів у 24 поєдинках за Германнштадт.

Висока результативність молодого форварда не пройшла поза увагою тренерів національної збірної Румунії. 20 листопада 2022 року Даніель дебютував за "жовтих" і відзначився забитим голом у ворота Молдови. До речі, у Молдові народилися батьки Парасківа.

Згідно даних Transfermarkt, вартість румуна складає 800 тисяч євро. За інформацією місцевих ЗМІ, Германнштадт хоче отримати за Парасківа мінімум 1 мільйон.

Дефіцит форвардів в Динамо

Нагадаємо, що в зимове трансферне вікно Динамо втратило двох форвардів – Артем Бєсєдін на правах оренди перейшов до кіпрської Омонії, а Владислав Кулач підписав контракт з азербайджанською Зірою.

Таким чином, у обоймі Луческу залишилося два нападники – Супряга і Ванат. Через брак форвардів румунський фахівець долучив до тренувань гравців юнацької команди – 18-річного Ігоря Горбача і 17-річного Матвія Пономаренка. Також повідомлялося про інтерес до нападника "біло-синіх" Владислава Супряги зі сторони турецького Трабзонспора.