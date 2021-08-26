Не треба шукати зраду, – міністр спорту про відмову Баюл від українського громадянства

Фігуристка Оксана Баюл напередодні 30-річчя Незалежності держави відмовилась від українського громадянства. Вона заявила, що помре американкою. Міністр молоді та спорту заявив, що нічого надзвичайного у цьому немає.

Про це Вадим Гутцайт розповів в ефірі програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі. Він вважає, що до міграції спортсменів варто ставитись простіше.

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"Вона виграла олімпійські ігри у 1994 році і поїхала у США. Вона 27 років там. Хтось відмовляється, хтось приїжджає до нас. Це життя. Треба простіше дивитись і не шукати зраду. Це її особиста справа", – запевнив міністр.

Оксана Баюл – олімпійська чемпіонка з фігурного катання. Вона стала першою українкою, що виборола медаль на змаганнях, представляючи вже незалежну Україну.

Що вона зробила для України після 27 років? Вона виграла Олімпійські ігри, ми шануємо її. Вона велика українська спортсменка, але потім вона обрала іншу країну,

– додав Гутцайт.

За його словами, є спортсмени, які обирають іншу країну. Однак є й патріоти своєї держави.

"Ользі Харлан пропонують мільйони доларів за те, щоб вона поїхала з України, але вона залишається. Чому про це ніхто не говорить? Є патріоти, а є люди, які обирають інший шлях. Це нормальне життя", – підсумував міністр.

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