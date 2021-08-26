За пів року спортсменка вже розпочала рахувати дні до початку змагань. Втім перед початком вона перегоріла. Про це в ефірі програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

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"Ми зробили всі умови. Вона особисто просила Міністерство, Олімпійський комітет, щоб з нею поїхав психолог", – відзначив він.

І додав, що фахівець, який багато часу працює з Харлан, прилетів на Олімпіаду. І був поруч з нею в Токіо.

Гутцайт: Вона вже була не та Ольга Харлан

Вадим Гутцайт зауважив, що на Олімпійських іграх-2020 фехтувальниця була однією з найкращих спортсменок за результатами останніх 10 років незалежної України. Це і зумовило надто сильний тиск на неї.

Він пригадав, що за пів року вона вже розпочала рахувати дні до початку змагань. Втім це зіграло непросту річ, і Харлан перегоріла. За 2 місяці до Олімпіади спортсменка відверто розповіла, що погано спить ночами.

Я зрозумів, що щось не так. І вже потім на Олімпійських іграх я побачив, що коли вона розпочала свій день на змаганнях, то це вже була не та Ольга Харлан. Тому що не відчувала ні дистанцію, ні швидкість, ні суперника, який перед нею,

– пояснив міністр.

За його словами, 2020 рік був для Харлан не дуже успішним. У 2019 році вона перемогла на Чемпіонаті світу. Натомість наступного року вона брала участь лише в одному міжнародному змаганні, де виступила невдало. І це ще додало їй невпевності.

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