Футболіст київського "Динамо" Володимир Костевич не допоможе своїй команді до кінця 2020 року. Футболіст зазнав травми після переходу в "Динамо".

Як повідомляє "Динамо", попередній діагноз Костевича – пошкодження меніска і передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

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Повідомляється, що 26 жовтня Костевич вирушить у Мюнхен (Німеччина) для проведення артроскопічної операції.

Після цієї процедури стане відомий остаточний діагноз і терміни відновлення футболіста.

Tribuna.com повідомляла, що Костевич може пропустити через травму від декількох місяців до пів року.

Костевич перейшов у "Динамо": головне

Костевич приєднався до "Динамо" 6 жовтня 2020 року, підписавши контракт на 3 роки. Перехід з польського "Леха" супроводжувався скандалом.

Оборонець підписав з "Динамо" попередній контракт за пів року до завершення чинної угоди з "Лехом". Відтак, Володимир покидав "Лех" безкоштовно.

Через метод, який Костевич обрав, щоб покинути "Лех", польський клуб вирішив не випускати українця на матчі.

Що цікаво, в українській пресі повідомлялося, що наставник "Динамо" Мірча Луческу не розраховує на Костевича. Трансфер начебто пролобіював агент футболіста Вадим Шаблій.