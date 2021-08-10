Не витрачайте час на пошуки зради, де її немає, – Саладуха заступилась за Магучіх

Ольга Саладуха стала ще однією зі спортсменів, хто заступився за Ярославу Магучіх. Вже колишня легкоатлетка попросила не шукати зради там, де її немає.

"Вона перемагає під нашим прапором та гімном"

Бронзова призерка Олімпіади-2012 у потрійному стрибку Ольга Саладуха підтримала Ярославу Магучіх. Після фіналу 19-річна українська стрибунка у висоту зробила спільне фото з представницею ОКР Марією Ласіцкене. Після цього її фанати розділились на два світи.

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Прокоментувала цю ситуацію і досвідчена Саладуха, яка після виступу у Токіо завершила свою спортивну кар'єру. Вона стала у ряди Станіслава Горуни та Жана Беленюка, які раніше підтримали Ярославу.

Давайте будемо вирішувати системні проблеми у нашому спорті, а не витрачати час на пошук зради, де її немає. Добре знаю Ярославу як партнерку по збірній з легкої атлетики. Молода 19-річна дівчина є патріоткою, яка народилася уже в незалежній Україні. Вона перемагає під нашим прапором та гімном,

– зазначила легкоатлетка.

Ольга виділила й те, що у легкій атлетиці є традиція – робити спільне фото медалістів. Так сталось і в цій ситуації: "А фото, що облетіло соцмережі, зроблене в короткий часовий проміжок, коли не було срібної призерки з Австралії. І там немає нашої Ярослави під російським прапором, а є росіянка під українським".

"Так хейтити юну призерку Олімпіади за фото недоречно"

Саладуха попросила усіх поставиться до цієї світлини із розумінням: "Так, Ярослава, могла десь передбачити таку ситуацію і уникати таких контактів із росіянкою. Вочевидь, допустила помилку на емоціях, у стані ейфорії".

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"Розумію біль мільйонів українців через війну. Мені також щоденно щемить серце за рідним українським Донецьком, який довелося покинути в 2014-му, залишивши там все і головне частинку себе. У нас стільки, на перший погляд, проявів подвійних стандартів, коли через обставини 8-й рік у час війни ми і торгуємо з РФ і підтримуємо дипломатичні відносини і багато іншого. Тому так хейтити юну медалістку, призерку Олімпіади за фото недоречно. Давайте будемо стриманішими".

Ярослава все розповість і зробить правильні висновки і надалі радуватиме нас перемогами! А нам усім, кому не байдужий спорт, та слава України, треба зосередитися на вирішені системних проблем у спорті. А про складну ситуацію свідчить той "крик душі", що лунав від багатьох наших олімпійців під час та після змагань,

– написала спортсменка.