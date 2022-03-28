Не розумію, що в них у голові, – Миколенко про гравців із Росії, які мовчать щодо війни

Віталій Миколенко намагався достукатись до російських футболістів, які замовчують про війну в Україні. Український захисник Евертона розповів про ігнорування Артема Дзюби.

Миколенко: Просто спитати, що ви взагалі думаєте собі

Лівий захисник "ірисок" розповів, що з перших днів війни в Україні писав капітану збірної Росії з футболу Артему Дзюбі. Але так і не отримав відповіді.

До теми Поки ти, Дзюба, с*ка, мовчиш, вбивають мирних людей України, – Миколенко до футболістів Росії

Була дуже велика агресія, і вона залишається, звісно. Я просто ненавиджу таких людей. Я Дзюбі написав спочатку в дірект. Просто спитати, що ви взагалі думаєте собі. Написав я у перший день війни. Через два – три дні я зрозумів, що марно. Він не відповідає. Він капітан збірної,

– сказав Миколенко.

Віталій додав, якби російські футболісти висловили свою позицію щодо війни в Україні, то росіяни б дослухались до їх думки. Гравці могли врятувати сотні людських життів, але вони цього не зробили.

Захисник збірної України не розуміє, що коїться у головах російських футболістів. Про це Миколенко говорив із земляком Андрієм Ярмоленком, який теж виступає в АПЛ.

"Лише Смолов висловився з футбольного світу Росії"

Дзюба після звернення Миколенка заявив, що не хоче читати той бруд, який на нього ллється, адже українці повинні бути вдячні Росії.

Футболіст Евертона навів приклад зі словами росіянина Федора Смолова, який єдиний перервав своє мовчання ще на початку війни між Україною та Росією.

Якщо ти нормальний капітан і людина слова, нормальна адекватна людина, то можеш так організувати, щоб усі гравці збірної висловили свою думку. Усіх не посадять, я на 100% упевнений. Лише Смолов висловився з футбольного світу Росії. За це йому величезний респект. Він не побоявся. Я шукав контакти з Дзюбою, дзвонив, писав – заблоковано скрізь,

– відповів легіонер англійського клубу.

Нагадаємо, що Смолов виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі зі словами "Ні війні".