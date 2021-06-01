Не роблю з тріумфу над Мугурусою велику подію, – Костюк про сенсацію на Ролан Гаррос

Марта Костюк із сенсації розпочала свій виступ на Ролан Гаррос. 18-річна українська тенісистка здолала 13 ракетку світу з Румунії Гарбіньє Мугурусу.
Скромний коментар Костюк
Марта Костюк прокоментувала тріумф у першому матчі у Парижі. Українська тенісистка зізналась, що мала проблеми з плечем перед Ролан Гаррос. Тому вирішила не ризикувати та пропустити турнірі перед Відкритим чемпіонатом Франції.
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Тенісна сітка ще жодного разу не зводила українку з Мугурусою, тому на допомогу Марті прийшли друзі, які зустрічались із нею. Вони розповіли про тонкощі гри румунської тенісистки. Ще однією складовою свого успіху у поєдинку Костюк називає фізичну підготовку. 18-річна тенісистка задоволена формою, у якій перебуває зараз, та рівнем тенісу, який показала на корті.
Марта зізналась, що очікувала від суперниці потужної гри, а особливо у другій партії. До слова, перший сет румунка повністю віддала українці. Партія завершилась із рахунком 1:6 на користь Костюк.
Мені сподобався мій рівень тенісу, навіть коли я програвала у другому сеті, я все одно продовжувала грати активно. Це сама усвідомлена перемога для мене, але я намагаюся не робити з неї якусь велику подію. Я впевнена, що в майбутньому, якщо у мене буде все в порядку зі здоров'ям, таких перемог буде багато. Я дуже задоволена своїм виступом, але робота ще не закінчена. Скоро на мене чекає наступний матч.
– розповіла тенісистка.
Відзначимо, що по ходу другого сету нашій тенісистці вдалось зробити камбек у рахунку з 3:1 на 3:5.
- Марта стала другою українською тенісисткою, яка успішно пройшла в наступне коло. Після протистояння 18-річна тенісистка не стримувала емоцій. Тепер на неї чекатиме поєдинок проти китаянки Чжен Сайсай, яка несподівано переграла непоступливу іспанку Сару Соррібес-Тормо.
- Днем раніше Ангеліна Калініна теж створила сенсацію. У першому матчі вона у двох сетах здолала експершу ракетку світу з Німеччини Анджелік Кербер. Її наступною суперницею стане американка Даніель Роуз Коллінс.
- 1 червня на корти у Парижі вийшли Еліна Світоліна та Катаріна Завацька.
- Ще одна українка Катерина Козлова вилетіла у першому колі Відкритого чемпіонату Франції. Її кривдницею стала хорватська тенісистка Айла Томляновіч.