"Не пустив на Євро-2000, не пустить і на ЧС-2022": реакція росіян на Шевченка в збірній Польщі

Можливе призначення легендарного футболіста Андрія Шевченка тренером збірної Польщі викликало бурхливу реакцію серед російських футбольних уболівальників.

За право зіграти у фіналі стикових матчів на ЧС-2022 збірна Росії зустрінеться саме з поляками, яких найближчим часом може очолити Шевченко. Цей факт, на тлі напружених відносин між Україною та Росією, додає призначенню екснаставника Дженоа головним тренером Польщі особливо яскравих емоцій.

До слова 21 рік матчу Росія – Україна: день, коли Шевченко змусив замовчати "Лужники"

Пригадали 1999 рік

Російські фани насамперед згадали про поєдинок збірних Росії та України у 1999 році на "Лужниках". Тоді голами відзначилися нинішній тренер росіян Валерій Карпін та сам Шевченко, який своїм легендарним забитим м'ячем не пустив суперників у стики Євро-2000.

Реакція росіян:

"Якщо Шевченко і тренером не пустить Росію на великий турнір, це буде епічно".

"Шева не пустив нас на ЧЄ у 1999, не пустить і зараз".

"Знову стики, знову Шевченко...".

"Є шанс у Карпіна помститися Шеві за цей матч у "Лужниках".



Реакція росіян на призначення Шевченка у збірну Польщі / Скриншот

Були й такі вболівальники, які вважають Шевченка слабким тренером:

"Шевченко це, звичайно, подарунок був би нам, дуже слабкий тренер він і фінів, і казахів не міг перемогти, з Дженоа взагалі жодної перемоги. А ще поляки, звичайно, молодці вже гратимуть скоро, а у них досі тренера немає, все обирають!"

"Відмінно. Хороша новина. Перший тур можемо пройти. Потім із Португалією лягаємо".

Завжди знайдеться той, хто вважає, що не може обійтися подібна подія без сліду українських спецслужб.

"От усе і стало на свої місця. Звільнення Шевченка зі збірної України було частиною ходової комбінації українських спецслужб, яка почалася, коли стало зрозуміло, що Україна безпосередньо на ЧС не вийде (і взагалі навряд чи). Через Дженоа Шевченка закинули до збірної Польщі. Тепер збірна Польщі має не пустити на ЧС Росію, а Шевченка отримати державну нагороду за успішно проведену спецоперацію".

Дивіться відео матчу Росія – Україна у відборі на Євро-2000

Що відомо про Шевченка в збірній Польщі