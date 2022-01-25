За право сыграть в финале стыковых матчей на ЧМ-2022 сборная России встретится с поляками, которых в ближайшее время может возглавить Шевченко. Этот факт на фоне напряженных отношений между Украиной и Россией добавляет назначению экс-наставника Дженоа главным тренером Польши особо ярких эмоций.

К слову 21 год матча Россия – Украина: день, когда Шевченко заставил замолчать "Лужники"

Вспомнили 1999 год

Российские фаны в первую очередь упомянули о поединке сборных России и Украины в 1999 году на "Лужниках". Тогда голами отличились нынешний тренер россиян Валерий Карпин и сам Шевченко, своим легендарным забитым мячом не пустивший соперников в стыки Евро-2000.

Реакция россиян:

"Если Шевченко и тренером не пустит Россию на большой турнир, это будет эпически".

"Шева не пустил нас на ЧЕ в 1999, не пустит и сейчас".

"Снова стыки, опять Шевченко...".

"Есть шанс у Карпина отомстить Шеви за этот матч в "Лужниках".



Реакция россиян на назначение Шевченко в сборную Польши / Скриншот

Были и болельщики, считающие Шевченко слабым тренером:

"Шевченко это, конечно, подарок был бы нам, очень слабый тренер он и финнов, и казахов не мог победить, с Дженоа вообще никакой победы. А еще поляки, конечно, молодцы уже будут играть скоро, а у них до сих пор тренера нет, все выбирают!"

"Отлично. Хорошая новость. Первый тур можем пройти. Потом с Португалией ложимся".

Всегда найдется тот, кто считает, что подобное событие не может обойтись без следа украинских спецслужб.

"Вот все и стало на свои места. Увольнение Шевченко из сборной Украины было частью ходовой комбинации украинских спецслужб, которая началась, когда стало понятно, что Украина непосредственно на ЧМ не выйдет (и вообще вряд ли). Из-за Дженоа Шевченко забросили в сборную Польши. Теперь сборная Польши не должна пустить на ЧМ Россию, а Шевченко получить государственную награду за успешно проведенную спецоперацию".

Смотрите видео матча Россия – Украина в отборе на Евро-2000

Что известно о Шевченко в сборной Польши