Мадридський "Реал" зазнав першої поразки в чемпіонаті Іспанії. Команда вдома поступилася "Кадісу".

Реал – Кадіс 0:1

Гол: Лосано, 16

"Реал" не надто вдало розпочав цей матч. Вже в дебюті зустрічі Негредо міг відкривати рахунок, і лише неймовірний стрибок Рамоса врятував "вершкових" від пропущеного голу – він дістав м'яч, який котився вже у порожні ворота.

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Загалом в цьому матчі за "Реал" міг дебютувати Андрій Лунін. Однак головний тренер Зінедін Зідан довірив місце у стартовому складі Тібо Куртуа. Хоча перед тим була інформація, що голкіпер отримав ушкодження у розташуванні збірної Бельгії. Лунін же не потрапив навіть до заявки на гру.

Єдиний гол у матчі було забито на 16-й хвилині. Лосано отримав пас у штрафний майданчик та перекинув м'яч над Куртуа, який вийшов на перехоплення.

"Реал" же по грі не показав, внаслідок чого команда може зрівняти рахунок на табло. Однак одного разу після удару Бензема м'яч влучив у перекладину воріт.

Відеоогляд матчу Реал – Кадіс

"Реал" програє та підпускає до себе переслідувачів. У турнірній таблиці чотиривладдя. Одразу по 10 очок набрали "Реал" та "Кадіс", а також "Гранада" та "Хетафе".

Вже у середу, 21 жовтня, "Реал" у Мадриді прийме донецький "Шахтар" у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.