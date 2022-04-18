Не потрібно вигадувати причин, яких не існує – Петраков шокований позицією Динамо

Дуже дивна ситуація склалась навколо київського Динамо. Чемпіон України не хоче відпускати футболістів у збірну України, яка наприкінці квітня повинна була розпочати підготовку до гри проти Шотландії.

Петраков: Такої відповіді я не очікував

Головний тренер збірної України Олександр Петраков вже прокоментував таке скандальне рішення київського клубу. Наставник з подивом прийняв таку позицію киян та не розуміє, чим керується Динамо у цій ситуації.

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Скажу відверто, я шокований. Такої відповіді я не очікував. Перш за все хочу нагадати, якщо, можливо, хтось забув: у нинішній воєнний час українські клуби, на жаль, позбавлені можливості брати участь в офіційних іграх, і лише збірна України готується до надважливих міжнародних матчів. До яких офіційних поєдинків готується Динамо і яким регламентом ФІФА аргументує свою відмову надати гравців у зазначені у виклику дати?,

– сказав Петраков.

Олександр Васильович зауважив, що лист із переліком збірників надійшов в українські клуби ще 11 квітня. До цього часу Динамо не оприлюднило календар благодійних матчів.

Наставник "синьо-жовтих" розповів, що спілкувався з Даріо Срною, який попросив відкласти приїзд "гірників" у збірну на два дні, адже 1 травня Шахтар зіграє проти Гайдука. Петраков дав добро на таке прохання донеччан. А от жоден представник київського клубу не контактував із тренером головної команди країни.

Петраков назвав нову дату збору

1 травня збірна України збереться у Словенії, а вже наступного дня розпочне тренувальний збір, коли до команди доєднаються футболісти Шахтаря. Через такі труднощі Петракову довелось скасувати спаринг, який раніше був запланований на 2 травня.

Наразі українська сторона разом із УЄФА займається пошуком спаринг-партнерів для збірної України у процесі підготовки до матчу проти Шотландії.

Календар зустрічей збірної України

. Поєдинок України у плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії відбудеться 1 червня.

Петраков розповів про графік контрольних матчів. Перший із них відбудеться 6 травня, два наступних – 10-го та 14-го травня. Далі на футболістів чекатимуть два вихідних, щоб відновити сили.

17 травня до збірної приїдуть легіонери, крім Олександра Зінченка, який має великий шанс зіграти у фіналі Ліги чемпіонів. Однак після Зінченко приїде у розташування національної команди. Після чого Україна проведе ще два товариські поєдинки.

Петраков не хоче коментувати слова Ігоря Суркіса, який не побачить проблеми, у тому, що динамівці приїдуть у збірну 23 травня, а це за тиждень до матчу проти Шотландії. Він назвав такі слова президента Динамо нісенітницею.

"Тут навіть нічого коментувати"

Таке рішення Динамо прийняло після розмови з головним наставником команди Мірчею Луческу. Румун впевнений, що гравці здобудуть кращий ігровий тонус у благодійних матчах за киян, ніж у контрольних спарингах збірної.

Тут навіть нічого коментувати. Лише зібравши виконавців, які утворюють кістяк команди, можна напрацьовувати ігрові схеми й готуватися до важливих офіційних матчів. Як може частина гравців готуватися окремо від збірної, а їхній наставник – бути впевненим, що краще підготує збірників до поєдинків національної команди в такий спосіб? Вибачте, але це – нісенітниця! Поки я головний тренер національної команди, саме я відповідаю за її підготовку до ігор та результат. Усе інше — від лукавого,

– сказав наставник збірної.

Петраков не побачить у списку Динамо таких опонентів, з якими кияни не змогли б зіграти без збірників.

"І ще одне: при всій повазі до спаринг-партнерів киян і до того, що вони підтримують ідею збору коштів на допомогу українській армії та українському народу, вони не належать до топ-клубів Європи, тож не слід перекручувати поняття! Очевидно, що динамівці можуть провести ці ігри й без збірників до того ж, як ми вже бачили, вони вдало використовували фактор виступу своїх орендованих футболістів в обох командах товариського матчу, як це було з Беньяміном Вербичем. Це показові поєдинки, і турнірний фактор у них не є першочерговим", – додав тренер "синьо-жовтих".

"Не потрібно вставляти палки в колеса"

Головний наставник України постійно перебуває на зв'язку з футболістами, які готові приїхати у збірну.

Керівництву клубу хочу нагадати, що дозволи на тимчасовий виїзд за кордон футбольним клубам були надані Міністерством молоді та спорту України саме з причини підготовки національної команди до офіційних ігор. Раніше я вже дякував клубам за цю ініціативу й за те, що вони надають збірникам ігрову практику. Але тепер ми збираємо національну збірну разом – тож не потрібно вигадувати причин, яких не існує, й вставляти палки в колеса під час підготовчого процесу головної команди,

– відповів Петраков.

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"Мені доведеться замінити динамівців іншими гравцями"

Динамівці й взагалі можуть бути замінені іншими гравцями. Наразі Петраков визначився із гравцями, які доєднаються до команди у разі, якщо Динамо не змінить свою позицію.

"У країні триває війна, і зараз немає напівтонів. Усе має бути чітко: є виклик до збірної – прошу з’явитися. Якщо ні – хай, як це не прикро, доведеться Динамо повернутися в Україну, а мені – замінити динамівців гравцями з інших клубів", – заявив тренер.

Нагадаємо, що Динамо проводить благодійні матчі, у яких збирає кошти на потреби України. Спершу кияни вразили списком суперників, але згодом у ньому з'явились значно слабші за класом клуби.