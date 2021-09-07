Не люблю людей, які живуть в Україні – боксер Редкач назвав земляків жебраками

Український боксер Іван Редкач продовжує розкидувати епатажними та образливими заявами. Цього разу дісталось не Усику чи Ломаченку, а українському народу.

"Українці – жебраки у душі"

35-річний Іван Редкач живе та тренується у США, там він готується до поєдинків. Боксер відповів на запитання фанатів в інстаграмі. Іван в одному з них зізнався у любові до України.

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Однак не любить людей, які тут живуть. Він назвав українців жебраками, які не мають жодної мотивації у житті: "Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі".



Відповідь Редкача про українців / Скриншот із instagram.com/ivan_redkach_11