Не люблю людей, які живуть в Україні – боксер Редкач назвав земляків жебраками
7 вересня 2021 , 15:12Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Іван Редкача
Український боксер Іван Редкач продовжує розкидувати епатажними та образливими заявами. Цього разу дісталось не Усику чи Ломаченку, а українському народу.
"Українці – жебраки у душі"
35-річний Іван Редкач живе та тренується у США, там він готується до поєдинків. Боксер відповів на запитання фанатів в інстаграмі. Іван в одному з них зізнався у любові до України.
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Однак не любить людей, які тут живуть. Він назвав українців жебраками, які не мають жодної мотивації у житті: "Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі".
Відповідь Редкача про українців / Скриншот із instagram.com/ivan_redkach_11
- Редкач доволі частенько закидає провокативними словами своїх земляків та боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка.
- Іван відкрито підтримував Теофімо Лопеса, суперника Ломаченка, у бою з українцем. Він навіть поставив на перемогу американця кругленьку суму грошей.
- У своєму останньому поєдинку Редкач ганебно програв 33-річному американцю Реджісу Прогрейсу нокаутом у шостому раунді. Іван спробував оскаржити поразку, але суддівський комітет не угледів у діях американського боксера жодних порушень. Українець вказував, що Прогрейс вдарив його нижче пояса.