Не Ломаченко: Камбосос віддав перевагу бою з балакливим американцем

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та WBC Franchise Джордж Камбосос назвав потенційного суперника у наступному бою. Австралієць вибрав між Василем Ломаченком та Джервонтою Девісом.

Камбосос вибрав Девіса

28-річний Камбосос вважає, що бій з Девісом більш грандіозний, аніж з Ломаченком. І це попри те, що Ломаченко – колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах та дворазовий олімпійський чемпіон.

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Я думаю, що бій із Девісом більший, ніж із Ломаченком. Лопес переміг Василя, він також побив Коммі, тому "Танк", а ще Раян Гарсія,

– сказав Камбосос.

Щодо Раяна Гарсії, то Камбосос розглядає бій з американцем через його популярність.

"У нього багато підписників, тому якщо Гарсія зможе здобути хорошу перемогу, можливо, у січні, і при цьому буде круто виглядати, то він однозначно буде в обоймі", – резюмував Джордж.

Цікаво, що Камбосос не згадав про Девіна Хейні. Донедавна він неодноразово заявляв, що хоче битися з чемпіоном WBC.

Ситуація у легкій вазі