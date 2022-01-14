Не лише футбол: лідер Динамо Циганков похвалився навичками в іншому виді спорту
14 січня 2022 , 10:55
Джерело:інстаграм Віктора Циганкова
Вінгер київського Динамо та збірної України Віктор Циганков спробував свої сили у баскетболі. Футболіст активно готується до другої частини сезону.
Поки його команда готується до виходу з відпустки, 25-річний футболіст навідався до баскетбольної зали у столиці, де грає Будівельник, і розважився з другом кидками по кільцю.
До слова Футболіст збірної України зізнався, що йому пропонували іспанське громадянство
У Віктора, який одягнув майку колишньої зірки Бостон Селтікс Кайрі Ірвінга з номером 11, чудово виходили триочкові кидки.
"Давно хотіли покидати", – підписав Циганков відео.
Статистика Циганкова
- Цього сезону Циганков провів за Динамо 25 матчів у всіх турнірах, де забив 11 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.
- Циганкова оцінюють у 25 мільйонів євро. У списку бомбардирів чемпіонату України 2021/2022 він посідає друге місце після Артема Довбика з Дніпра-1.