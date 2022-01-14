Поки його команда готується до виходу з відпустки, 25-річний футболіст навідався до баскетбольної зали у столиці, де грає Будівельник, і розважився з другом кидками по кільцю.

До слова Футболіст збірної України зізнався, що йому пропонували іспанське громадянство

У Віктора, який одягнув майку колишньої зірки Бостон Селтікс Кайрі Ірвінга з номером 11, чудово виходили триочкові кидки.

"Давно хотіли покидати", – підписав Циганков відео.

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