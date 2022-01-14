Пока его команда готовится к выходу из отпуска, 25-летний футболист посетил баскетбольной залы в столице, где играет Будивельник, и развлекся с другом бросками по кольцу.
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У Виктора, который надел майку бывшей звезды Бостон Селтикс Кайри Ирвинга с номером 11, великолепно получались трехочковые броски.
"Давно хотели покидать", – подписал Цыганков видео.
Статистика Цыганкова
- В этом сезоне Цыганков провел за Динамо 25 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.
- Цыганкова оценивают в 25 миллионов евро. В списке бомбардиров чемпионата Украины 2021/2022 он занимает второе место после Артема Довбика из Днепра-1.