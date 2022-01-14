Нещодавно Мілованов нагадав про себе, забивши гол у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Вільярреалу (2:1).

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"Я у збірній? Наразі контакту не було. Сподіваюся, колись цей момент настане, адже для мене мрія зіграти за збірну своєї країни.

Хочу сказати, що відмовився від іспанського громадянства на випадок, якщо мені зателефонує головний тренер збірної. Чесно кажу, що я не знаю Петракова, але всі мені про нього говорять дуже добре", – сказав Богдан Мілованов.

Що відомо про Мілованова