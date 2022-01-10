Не Джошуа та Ф'юрі: Усику знайшли нового суперника у важкій вазі

Тім Сміт, віцепрезидент Premier Boxing Champions Ела Хеймона, обговорив можливі варіанти для ексчемпіона світу в надважкій вазі американця Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), якщо той вирішить продовжити кар'єру.

Незважаючи на дві поспіль нищівні поразки від Тайсона Ф'юрі, Деонтей Уайлдер залишається в топі суперважкого дивізіону, а одним з його наступних суперників може стати Олександр Усик, який б'ється нині зі стихією в Буковелі.

До слова Тренер поваленого Уайлдера заговорив про можливий бій проти Усика

"У Деонтея велике серце, і для нього, як і раніше, залишаються варіанти з великими боями. Я говорю про Енді Руїса, Ентоні Джошуа та Олександра Усика. Якщо дивитися на хевівейт, то Деонтей – у топ-4 або топ-5 з погляду його маркетингової привабливості та приголомшливої ​​здатності нокаутувати людей одним ударом", – наводить слова Тіма Сміта джерело.

Яким був 2021-й для Усика та Уайлдера