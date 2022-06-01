Не дозволимо Миколенку пробити по воротах, – ексгравець Шотландії та Евертона

На стадіоні "Хемпден Парк" 1 червня збірна України зійдеться з командою Шотландії в півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022. У разі перемоги "синьо-жовті" 5 червня зіграють проти Уельсу, де визначиться, хто поїде до Катару.

Макфадден: Він чудово виступав за Евертон

Колишній гравець збірної Шотландії та Евертона Джеймс Макфадден поділився думками щодо майбутнього матчу. Він вважає, що шотландцям потрібно остерігатися дальніх ударів Віталія Миколенка у матчі відбору ЧС-2022.

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"Коли Миколенко тільки перейшов до Евертона, то був невпевненим, але Френку Лемпарду вдалося змусити його грати. В останніх матчах він виглядав блискуче. Він – молодий гравець, який ще буде розвиватися. Він чудово грав, Шотландії доведеться подбати про нього, тому що це важлива гра", – зазначив ексфутболіст.

Він тако пригадав гол Віталія у ворота Лестера. Макфадден закликає звернути увагу на Миколенка своїм землякам.

В Україні зараз відбуваються звірства, яких ворогу не побажаєш. Я просто радий, що українські гравці відчувають, що можуть грати. Якщо вони почуваються добре і готові грати, то я радий, що гра триває. Це буде досвід, якого я ніколи не отримував – грати проти команди, у якої так багато відбувається вдома,

– сказав шотландець.

"Це буде дивний день, але Віталій Миколенко був чудовим. Протягом останніх кількох тижнів він чудово виступав за Евертон. Ми повинні переконатися, що не дозволимо йому пробивати по воротах. Сподіваюся, він не завдасть жодного удару з краю штрафного майданчика, як це було в матчі з Лестером", – Макфадден.

Кар'єра Миколенка в Евертоні