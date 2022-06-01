Макфадден: Він чудово виступав за Евертон

Колишній гравець збірної Шотландії та Евертона Джеймс Макфадден поділився думками щодо майбутнього матчу. Він вважає, що шотландцям потрібно остерігатися дальніх ударів Віталія Миколенка у матчі відбору ЧС-2022.

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"Когда Миколенко только перешел в Эвертон, то был неуверен, но Фрэнку Лэмпарду удалось заставить его играть. В последних матчах он выглядел блестяще. Он – молодой игрок, который еще будет развиваться. Он отлично играл, Шотландии придется позаботиться о нем, потому что это важная игра", – отметил эксфутболист.

Он вспомнил гол Виталия в ворота Лестера. Макфадден призывает обратить внимание на Миколенко своим землякам.

В Украине сейчас совершаются зверства, которых врагу не пожелаешь. Я просто рад, что украинские игроки чувствуют, что могут играть. Если они чувствуют себя хорошо и готовы играть, я рад, что игра продолжается. Это будет опыт, которого я никогда не получал – играть против команды, у которой так много происходит дома,

– сказал шотландец.

"Это будет странный день, но Виталий Миколенко был замечательным. В последние несколько недель он прекрасно выступал за Эвертон. Мы должны убедиться, что не позволим ему пробивать по воротам. Надеюсь, он не нанесет ни одного удара с края штрафной площадки, как это было в матчи с Лестером", – Макфадден.

Карьера Миколенко в Эвертоне