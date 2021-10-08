Не дочекаєтесь: Джошуа не відмовиться від реваншу з Усиком
Джерело:IFL TV
Ентоні Джошуа хоче вдруге вийти на ринг проти Олександра Усика. Британець готовий активувати пункт угоди про реванш.
Хірн: Джошуа думає лише про Усика
Другий бій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком може відбутись у лютому – березні 2022 року. Британський промоутер Едді Хірн підтвердив, що Ентоні нізащо не відмовиться від реваншу.
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Боксер із Великої Британії хоче повернути свої чемпіонські титули. Хірн вже мав розмову з промоутером Бобом Арумом, який запропонував йому відмовитись від негайного реваншу. Але такі пропозиції не влаштовують Хірна та його підопічного Джошуа.
Арум запропонував мені, щоб ми відійшли у сторону та відмовилися від негайного реваншу з Усиком. Але Ентоні не зробить цього. Якщо він буде здоровий, то прийме реванш з Усиком. Він тільки й думає про Олександра. Особисто я не бачу сценарію, при якому він відмовився б від реваншу,
– відповів Хірн.
Арум заявив, що Ентоні може провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона проти переможця бою Тайсон Ф'юрі / Деонтей Вайлдер – Олександр Усик.Спекотний бій Ф'юрі – Уайлдер відбудеться 9 жовтня у Лас-Вегасі. Це буде третій поєдинок між цими боксерами. У першому протистоянні була зафіксована нічия, а в наступному двобої перемогу нокаутом у сьомому раунді святкував Ф'юрі.
Джошуа хоче реванш з Усиком
- Ще на ринзі Ентоні сказав Усику, що знає, як його побити у наступному поєдинку, натякнувши на реванш. Олександр не проти другого бою з британцем. Але команда Усика хоче привезти шоу в Україну. Промоутер Хірн заявив, що такий варіант із Україною буде малоймовірним. Однак вже за деякий час розповів, що кияни таки матимуть шанс побачити на власні очі реванш.
- Джошуа ще до оголошення результатів у першому поєдинку вже знав, що програв. Українець ж здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів, відібравши чемпіонські пояси Ентоні.
- Промоутер Олександр Красюк розповів, що після підписання угоди першого бою Усик зрадів, що зможе побити Ентоні двічі, мило назвавши британця Антохою.