WBC дала зелене світло бою за звання абсолютного чемпіона

Новий або чинний володар титулу WBC у важкій вазі зможе зустрітися з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Олександром Усиком.

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Переможець бою Ф'юрі – Уайлдер отримає 30 днів від WBC на те, щоб домовитися про об'єднавчий поєдинком з 34-річним українцем.

Потенційно Усик може провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Втім, в українця запланований реванш з Ентоні Джошуа на початок 2022 року.

Якщо бій за абсолютне чемпіонство не відбудеться, то в WBC готові віддати наказ про обов'язковий захист титулу. Тоді Ф'юрі або Уайлдеру доведеться провести захист проти обов'язкового претендента.

За таких обставин переможець протистояння Тайсона й Деонтея зустрінеться з Ділліаном Уайтом або Отто Валліном. Британець та швед зустрінуться 30 жовтня.

Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер не виходили у ринг з лютого 2020 року. Саме тоді відбувся другий бій між боксерами, який завершився перемогою Тайсона. У ніч з 9 на 10 жовтня Ф'юрі та Уайлдер проведуть третій бій.