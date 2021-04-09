Названо найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів: відео

У Лізі чемпіонів настала черга чвертьфінальних поєдинків. Після перших ігор в УЄФА назвали найкращий гол тижня. Переможцем став Вінісіус Жуніор з Реалу.

6 та 7 квітня відбулися перші чотири матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

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Загалом було забито 14 голів за чотири матчі. А у двох матчах гравці оформили дублі – Вінісіус Жуніор двічі вразив ворота Ліверпуля, а Кіліан Мбаппе – Баварії.

Саме гол Вінісіуса Жуніора у середині першого тайму після пасу Тоні Крооса визнали найкращим в Лізі чемпіонів у цьому тижні. Вінгер отримав закидання зі своєї половини поля поміж двох суперників, прийняв м'яч на груди, втік від захисників та вдало пробив низом повз голкіпера.

Відео першого голу Вінісіуса Жуніора у ворота Ліверпуля

Варто додати, що до цього Вінісіуса Жуніора визнали гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

На другому місці опинився гол Кевіна Де Брюйне, який він забив у ворота Боруссії після швидкої контратаки.

Відео голу Кевіна Де Брюйне

На третьому місці – другий гол Кіліана Мбаппе у ворота Баварії. Саме Мбаппе відкрив рахунок в цьому матчі. А згодом Маркіньос подвоїв перевагу ПСЖ. Та Баварії вдалося двічі забити та зрівняти рахунок. Але на 68-й хвилині Мбаппе відзначився вдруге та приніс перемогу парижанам.

Відео голу Кіліана Мбаппе

Четвертим у списку став гол півзахисника Мейсона Маунта. У матчі проти Порту він вдало уник підкату суперника, та пробив у кут воріт.

Відео голу Мейсона Маунта

Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 13 та 14 квітня.