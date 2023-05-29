Підмінивши Яремчука: у збірну України довикликали ще одного форварда-дебютанта

Назарій Русин попjвнить склад національної команди. Недуга маститого українського форварда подарувала йому шанс.

У збірну України офіційно довикликали Назарія Русина. В головній команді країни нападник посяде місце Романа Яремчука.

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Доленосний шанс

Нещодавно збірна України оголосила заявку на червневі матчі, в яких "синьо-жовті" протистоятимуть збірним Німеччини (товариський матч), Північної Македонії та Мальти (поєдинки відбору до Євро-2024). До переліку гравців потрапив і Роман Яремчук, проте форвард Брюгге, який наразі перебуває у не найкращій формі, до повного щастя отримав травму. Такий розвиток подій залишив одне вакантне місце у головній команді країни.

До речі. Артем Бєсєдін, який потенційно міг зайняти місце Яремчука у збірній, також нещодавно отримав важке пошкодження.

Таким чином до збірної України приєднається ще один дебютант, а саме нападник луганської Зорі Назарій Русин. Варто відзначити, що форвард "біло-чорних" не перебував у резервному списку збірної України на червневі матчі. Також Русин стане єдиним представником Зорі, яка веде боротьбу за "срібло" УПЛ та Лігу чемпіонів, у стані "синьо-жовтих". У поточному сезоні в активі Назарія 11 голів та 6 асистів у 29 матчах чемпіонату України.

Нагадаємо, що збірна України до цих пір не має головного тренера. На перший матч відбору до чемпіонату Європи на гру зі збірною Англії "синьо-жовтих" на газон вивів Руслан Ротань, який виконував обов'язки головного коуча. На тренерський місток активно сватають Сергія Реброва, який ще й нещодавно оголосив про завершення співпраці з Аль-Айном.

Резервний список збірної України на червневі матчі