Колишній гравець збірної України розповів про Динамо та Шахтар, які свого часу готові були на все, заради перемоги. Українські гранди полюбляли грошима стимулювати команди.
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Взаємовигідна угода
Ігор Пластун розповів про період, коли як Динамо, так і Шахтар пропонували великі суми за перемогу, або хоча б нічию зі своїм споконвічним суперником (тобто "гірники" підкупляли опонентів "біло-синіх" та навпаки"). Центральний захисник привів до уваги 2010-ий рік, коли він ще виступав за київський Оболонь. Тоді футболісти, які відчули запах грошей, показували прекрасний футбол. Підкуплені гравці робили послугу заказникам, а самі ще й виходили в плюс.
Тоді Шахтар та Динамо активно стимулювали суперників один одного, бо між цими командами точилася дуже запекла боротьба за чемпіонство, і кожна осічка могла коштувати "золота". На тих чотирьох матчах ми заробили тоді дуже великі гроші. Це були десятки тисяч доларів на одного гравця. Обігравши Динамо та Шахтар, я купив собі перше авто – Peugeot RCZ,
– розповів Пластун.
Варто відзначити, що у сезоні 2010/2011 Оболонь витворяла щось неймовірне. Українські гранди так стимулювали "пивоварів", що ті набрали 10 очок в іграх з Шахтарем та Динамо.
Кар'єра Ігоря Пластуна
- Український захисник розпочав свою кар'єру саме в Оболоні, а на теренах нашої держави ще встиг пограти у футболці львівських Карпат. Після періоду в Україні Ігор відправився у Болгарію, а саме у Лудогорець, добре себе зарекомендувавши. Тоді футболіста викупив бельгійський Гент, який віддав за Ігоря 3 мільйони євро. Пластун сформував українське тріо в стані "биків" разом з Романом Яремчуком та Романом Безусом.
- Після хорошого проведеного часу в Бельгії 32-річний Ігор знову повернувся до Лудогорця. Саме в Болгарії футболіст і вигравав свої єдині титули у кар'єрі, а саме тричі чемпіонат Болгарії та двічі Суперкубок країни.
- Щодо збірної України, то восени 2018-го року Пластуна викликали до лав національної команди. Того ж року Ігор дебютував в її складі, вийшовши на заміну замість травмованого Сергія Кривцова на 76-й хвилині заключної гри Ліга націй УЄФА проти збірної Словаччини. Загалом Пластун провів за "синьо-жовтих" 4 матчі.