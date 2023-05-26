Збірна України оголосила список гравців, які одягнуть "синьо-жовті" футболки на червневі матчі. Головна команда країни протистоятиме збірним Німеччини, Мальти та Північної Македонії.

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Готові дати бій

Найближчим часом збірній України доведеться зіграти один товариський поєдинок та два в рамках відбору до Євро-2024. "Синьо-жовті" проведуть неофіційний матч зі збірною Німеччини 12-го червня, який стане 1000-им у історії "Бундестім", яка і прийматиме чемпіонат Європи у 2024-му році. На 16-е та 19-е червня у збірної України в планах позмагатися з командою Північної Македонії та Мальти відповідно за право зіграти на найпрестижнішому національному турнірі Європи.

Збірна України оголосила обойму футболістів, які захищатимуть честь країни. До списку виконавців увійшли гравці, які раніше не попадали до переліку головної команди. Також в списку знайшлося місце футболістам, яких давно сватали в ряди збірної України, або ж тим, кого побачити там буде вкрай неочікувано.

Заявка "синьо-жовтих" на червнені матчі

До списку воротарів потрапили Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Шахтар) та Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

У переліку захисників знайшлося місце Іллі Забарному (Борнмут, Англія), Едуарду Соболю (Страсбур, Франція), Юхиму Коноплі, Миколі Матвієнку, Валерію Бондарю (усі Шахтар), Олександру Сватку (Дніпро-1), Віталію Миколенку (Евертон, Англія), Сергію Кривцову (Інтер Маямі, США) та Олександру Тимчику (Динамо).

Щодо півзахисників, то до списку потрапили Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Андрій Ярмоленко (АльАйн, ОАЕ), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Олександр Зубков (усі Шахтар), Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук (обидвоє Динамо), Руслан Маліновський (Марсель, Франція), Віктор Циганков, Жирона, Іспанія), Владислав Кочергін (Ракув, Польща), Олександр Піхальонок (Дніпро-1).

Також у збірну викликали трьох форвардів, а саме Романа Яремчука (Брюгге, Бельгія), Артема Довбика (Дніпро-1) та Владислава Ваната. Нагадаємо, що лідер "синьо-жовтих" Олександр Зінченко не потрапив до заявки на матчі, оскільки буде відсутній через травму.

До того ж збірна України до цих пір не має головного тренера. У команду сватають Сергія Реброва, який ніби-то найближчим часом уже повинен підписати контракт з "синьо-жовтими", проте сага з фахівцем тягнеться уже досить довго. На перший матч відбору проти Англії Україну на газон вивів тимчасовий виконуючий обов'язків Руслан Ротань.

Викликані гравці / УАФ

Резервний список гравців