У середу, 24 травня, відбудеться фінальний матч Кубка Кіпру, в якому Омонія протистоятиме команді АЕЛ. Проте у цьому поєдинку не зможе взяти участь український форвард Артем Бєсєдін.

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За повідомленням кіпрських ЗМІ, орендований у Динамо нападник напередодні матчу травмувався. У Артема діагностували серйозне пошкодження хрестоподібної зв'язки коліна. Таким чином сезон для динамівця завершився.

Якщо діагноз підтвердиться, тоді Бєсєдін може опинитися поза футболом на пів року. Зазначимо, що термін оренди 27-річного футболіста спливає 30 червня 2023 року. У складі Омонії Артем зіграв 15 матчів, у яких відзначився 1 голом та 1 асистом.

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