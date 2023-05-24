У середу, 24 травня, відбудеться фінальний матч Кубка Кіпру, в якому Омонія протистоятиме команді АЕЛ. Проте у цьому поєдинку не зможе взяти участь український форвард Артем Бєсєдін.
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За повідомленням кіпрських ЗМІ, орендований у Динамо нападник напередодні матчу травмувався. У Артема діагностували серйозне пошкодження хрестоподібної зв'язки коліна. Таким чином сезон для динамівця завершився.
Якщо діагноз підтвердиться, тоді Бєсєдін може опинитися поза футболом на пів року. Зазначимо, що термін оренди 27-річного футболіста спливає 30 червня 2023 року. У складі Омонії Артем зіграв 15 матчів, у яких відзначився 1 голом та 1 асистом.
Ніяк не може відновитися після ЧЄ-2020
- Нагадаємо, що під час матчу Євро-2020 проти Швеції Артем Бєсєдін зазнав важкої травми. Медики після ретельного огляду діагностували часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки з ускладненнями.
- Нападник повернувся на поле лише взимку 2022 року, коли зіграв у спарингу на тренувальному зборі в Іспанії. Проте Бєсєдн так і не зміг повернути своє колишню форму.
- У осінній частині сезону 2022/23 він зіграв за Динамо 20 матчів, у яких відзначився лише 1 асистом.
- Взимку Артем поїхав грати в Омонію, де повинен був повернути впевненість та результативність. Проте вояж на Кіпр теж завершився невдачею.