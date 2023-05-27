Усі голи команди забили у першому таймі – 1:2 на користь Аль-Шарджі. У другій частині матчу команді Сергія Реброва не вдалось бодай зрівняти рахунок. Фінальний свисток зафіксував перемогу суперника Аль-Айна.

До теми Тепер чекаємо у збірній України: Сергій Ребров програв з Аль-Айном третій фінал за рік