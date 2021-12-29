Найвищий хмарочос світу прикрасили світлиною Роналду у футболці Ювентуса

Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу. На честь цього зображення португальця помістили на найвищий хмарочос світу.

Відзнака для найкращого форварда світу

Нападник Манчестер Юнайтед отримав відзнаку найкращого бомбардира за версією Globe Soccer Awards. Фотографія Кріштіану Роналду з'явилась на найвищій будівлі в ОАЕ – на хмарочосі Бурдж Халіфа.

Цікаво дізнатись Коли Роналду завершить кар'єру: відповідь мами найкращого бомбардира в історії футболу

На будівлі зображена світлина форвард після традиційного святкування голу. Але на фото Роналду одягнений у форму туринського Ювентуса, за який виступав протягом 2018 – 2021 років. На момент нагородження футболіст вже повернувся в англійський Манчестер Юнайтед.



Зображення Роналду на хмарочосі / Фото з інстаграму Кріштіану Роналду

Роналду: Ще одна здійснена мрія

Роналду на своїй сторінці в інстаграмі виклав фото та подякував усім за нагороду.

"Завжди красивий і чудовий, з дивовижною архітектурою та добрими людьми. Я пишаюся тим, що з року в рік мене відзначають на такому елегантному та престижному заході з таким всесвітнім впливом. Dubai Globe Soccer Gala вже є однією з найважливіших спортивних подій у світі", – написав Кріштіану.

Отримати таку значущу нагороду, як найкращий бомбардир в історії футболу — це ще одна здійснена мрія. Дякую! Сподіваюся, що скоро побачимося!,

– додав португальський футболіст.

Який був 2021 рік для кар'єри Кріштіану Роналду