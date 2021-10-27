Найсильніший боксер світу може повернути Гвоздика у ринг

Колишній український боксер Олександр Гвоздик може повернутися у професійний спорт. Гвоздик готовий відновити кар'єру заради поєдинку з найсильнішим боксером світу Саулем Альваресом.

Гвоздик: Бій із Канело був би великим для мене

Мексиканець Альварес ставав чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях, серед яких – напівважка. Саме у цій вазі Олександр Гвоздик володів титулом WBC.

До речі Останнє слово хотілося б сказати не так, – Гвоздик знову натякнув на ймовірне повернення у бокс

Українець запевнив, що без роздумів повернеться до тренувань, якщо Альварес запропонує йому бій.

Бій із Канело був би великим для мене. Послухайте, якби він дав мені таку можливість, то завтра я повернувся б на ринг,

– сказав Гвоздик.

Нещодавно журнал The Ring оновив рейтинг найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії. У цьому рейтингу Альварес є незмінним лідером.

Попередній бій Канело провів проти Біллі Джо Сондерса. Мексиканець об'єднав титули чемпіона світу WBO, WBC, WBA у другій середній вазі.

Гвоздик завершив кар'єру: головне

Гвоздик оголосив про завершення кар'єри у 2020 році. Українець вирішив зайнятися бізнесом.

Останній поєдинок Олександр провів восени 2019 року. У США він програв титул WBC росіянину Артуру Бетербієву.

В активі Гвоздика 17 перемог у 18 поєдинках на професійному ринзі. Олександр – бронзовий призер Олімпійських ігор-2012.