Гвоздик: Жирну крапку я б ще не ставив

Український боксер у своєму останньому поєдинку програв титул WBC Артуру Бетербієву. За словами Гвоздика, він хотів би завершити кар'єру інакше.

Дивіться також Ефектне повернення: українець Богачук забив суперника в першому раунді – відео

Останнє слово у кар'єрі хотілося б сказати не так. Але втрутилися зовнішні чинники, в першу чергу – ситуація з COVD-19. Мені сьогодні вже не 20 років, я порадився зі своєю сім'єю, зі своєю дружиною, ми прийняли таке рішення,

– сказав боксер.

Українець заявив, що розглядає повернення у професійний бокс, але скаржиться, що не отримував конкретних пропозицій.

"Сказати, що це остаточне рішення, швидше за все, так, але жирну крапку я б ще не ставив. Всі говорять, що хотіли б повернення, але конкретних пропозицій ніхто не робив. Мій номер телефону всі знають, можна поговорити", – зазначив Олександр.

Гвоздик заявив, що планує підтримувати форму. Окрім того, Олександр прокоментував слова промоутера Боба Арума, який говорив, що готовий організувати бій українцю з Джо Смітом.

З боксом я не закінчував і, сподіваюся, ніколи не закінчу. Змагальний – так, звичайний – планую займатися цим все життя. З приводу слів Боба Арума – це не більше, ніж слова. Я робив якісь спроби у соцмережах цю ситуацію пожвавити, але особисто зі мною ніхто не зв'язувався, далі розмов не пішло. Якщо зайде, я розгляну,

– резюмував боксер.