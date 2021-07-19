Гвоздик: Жирну крапку я б ще не ставив
Український боксер у своєму останньому поєдинку програв титул WBC Артуру Бетербієву. За словами Гвоздика, він хотів би завершити кар'єру інакше.
Дивіться також Ефектне повернення: українець Богачук забив суперника в першому раунді – відео
Останнє слово у кар'єрі хотілося б сказати не так. Але втрутилися зовнішні чинники, в першу чергу – ситуація з COVD-19. Мені сьогодні вже не 20 років, я порадився зі своєю сім'єю, зі своєю дружиною, ми прийняли таке рішення,
– сказав боксер.
Українець заявив, що розглядає повернення у професійний бокс, але скаржиться, що не отримував конкретних пропозицій.
"Сказати, що це остаточне рішення, швидше за все, так, але жирну крапку я б ще не ставив. Всі говорять, що хотіли б повернення, але конкретних пропозицій ніхто не робив. Мій номер телефону всі знають, можна поговорити", – зазначив Олександр.
Гвоздик заявив, що планує підтримувати форму. Окрім того, Олександр прокоментував слова промоутера Боба Арума, який говорив, що готовий організувати бій українцю з Джо Смітом.
З боксом я не закінчував і, сподіваюся, ніколи не закінчу. Змагальний – так, звичайний – планую займатися цим все життя. З приводу слів Боба Арума – це не більше, ніж слова. Я робив якісь спроби у соцмережах цю ситуацію пожвавити, але особисто зі мною ніхто не зв'язувався, далі розмов не пішло. Якщо зайде, я розгляну,
– резюмував боксер.
- Гвоздик несподівано повісив рукавички на цвях у 2020 році. Причина завершення кар'єри крилась у відсутності боїв через пандемію коронавірусу.
- Також українець заявляв, що планує займатися бізнесом.
- Вже через пів року українець заговорив про повернення на професійний ринг. Український боксер може повернутись на ринг лише заради заробітку.
- За словами Гвоздика, титули його вже не цікавлять.